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        Kefil olduğu arkadaşını, borçlarını ödemediği gerekçesiyle öldüren çoban tutuklandı

        DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, kredi çekerken kefil olduğu Osman Eren'i (55), borcunu ödemeyince evine haciz gelmesi sebebiyle çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldüren Cihat Arman (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:09 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:15
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        Kefil olduğu arkadaşını, borçlarını ödemediği gerekçesiyle öldüren çoban tutuklandı
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        DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, kredi çekerken kefil olduğu Osman Eren’i (55), borcunu ödemeyince evine haciz gelmesi sebebiyle çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldüren Cihat Arman (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gemiş Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban Cihat Arman ile kendisi gibi çoban olan Osman Eren arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Cihat Arman, yanındaki ruhsatsız tüfekle Osman Eren'i karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Eren, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olay yerinde Cihat Arman'ı gözaltına aldı.

        Arman'ın arkadaşı, Eren'e bankadan kredi çekerken kefil olduğu, ancak borcun ödenmemesi nedeniyle evine haciz geldiği için bir süredir kavgalı oldukları öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Adliyeye sevk edilen Arman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Osman Eren’in cenazesi ise, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eren’in cenazesi ikindi namazına takiben kılınan cenaze namazı sonrası Gemiş Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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