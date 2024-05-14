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        Denizli'de hidrojen sülfür gazının yayıldığı jeotermal kuyu kapatıldı

        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, 16 gün önce jeotermal santralinin sondaj çalışması sırasında; yerin 850 metre derinliğinde meydana gelen patlamanın ardından çevreye yayılan hidrojen sülfür gazının yayıldığı kuyu, basıncın düşmesiyle kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 20:07 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:10
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        Denizli'de hidrojen sülfür gazının yayıldığı jeotermal kuyu kapatıldı
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        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, 16 gün önce jeotermal santralinin sondaj çalışması sırasında; yerin 850 metre derinliğinde meydana gelen patlamanın ardından çevreye yayılan hidrojen sülfür gazının yayıldığı kuyu, basıncın düşmesiyle kapatıldı.

        Sarayköy Babadağ karayolu üzerinde bir firma tarafından yapılan jeotermal santralinde, sondaj çalışması sırasında 29 Nisan'da patlama oldu. Yerin 850 metre derinliğinde meydana gelen hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su, metrelerce havaya yükseldi. Öte yandan, sülfür gazı da çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, Babadağ ilçesine giden karayolunu trafiğe kapattı. Çevreye yayılan sülfür gazının ölçümünü yapan itfaiye ekipleri, yanma riskinin bulunmadığını tespit etti. İtfaiye ekipleri, kuyudaki gaz basıncının yüksek olması nedeniyle müdahalede bulunamadı. 16 gün boyunca aralıksız süren gaz çıkışı, bugün durduruldu. Basıncın düşmesiyle harekete geçen mühendisler, kuyuyu kapatmayı başardı.

        Öte yandan, Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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