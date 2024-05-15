Merkezefendi'de Aktaş gururlu
Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda yaptığı çıkışla kümede kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket'le 2 yıllığına sözleşme yenileyen antrenör Zafer Aktaş, çok mutlu olduğunu söyledi.
Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda yaptığı çıkışla kümede kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket'le 2 yıllığına sözleşme yenileyen antrenör Zafer Aktaş, çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye Basketbol Ligi'nden bu yana takımın dümeninde yer alan Aktaş, "Verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Hep beraber tekrardan sırt sırta verip takımı ayağa kaldırdık ve bunun sonucunda bence çok önemli işler yapan bir ekip olduk" dedi.
Geçen sezon sözleşmeyi 2025’e kadar uzattıklarını hatırlatan Koç Aktaş, "Sezon sonu geldiğimiz noktada yönetimimiz farklı bir planla, hedeflerimizi büyüterek çıtayı farklı bir noktaya koyabilmek adına bunun bir süreç olduğunu düşünerek sözleşmeyi uzatmak istedi. 2026’yı da kapsayan iki yıllık bir planla yola devam etmek istediler. Sezon biter bitmez de son derece istekli ve arzulu bir şekilde teklifi ilettiler, bu istek ve arzu beni çok mutlu etti. Ben de burada mutluydum, bu yüzden hemen gerekli şartları oluşturup imzaladık" ifadelerini kullandı.
"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRDİK"
Verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade eden Koç Aktaş, "Özellikle potansiyelli ama doğru yerde, doğru zamanda bulunamamış yabancı oyunculara yönelelim ve hem bütçemize uygun olsun, hem de ‘buyout’ bedeliyle kulübümüze gelir sağlayalım dedik. Türk oyuncularda da genç, yetenekli oyunculara, az önce bahsettiğim gibi arada kalmış, istediği yere gelememiş veya çıkış arayan oyuncu grubuna yönelelim dedik. Bu sayede hem ekonomimizi kurgulayabildik, verdiğimiz sözleri yerine getirdik" diye konuştu.
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