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        Denizlispor'da tablo karanlık

        Sın 4 yılda 3 kez küme düşerek Süper Lig'den tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Denizlispor'da hafta başındaki kongrede göreve seçilen başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimini zorlu günler bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:40
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        Denizlispor'da tablo karanlık
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        Sın 4 yılda 3 kez küme düşerek Süper Lig'den tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Denizlispor'da hafta başındaki kongrede göreve seçilen başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimini zorlu günler bekliyor. Borçları yüzünden 3 sezondur transfer yasaklısı olan, mevcut kadrosu da dağılan yeşil-siyahlıların toplam borcu hesaplanamayan rakamlar hariç 430 milyon TL olarak açıklanırken, kulüp FIFA yaptırımlarıyla karşı karşıya.

        Denizlispor'un Süper Lig'de yer aldığı 2 sezonluk dönemden Tiago Lopes'e 311 bin Euro, Mix Diskerud'a 227 bin Euro, Federico Varela'ya 584 bin Euro, Ismail Aissati'ye 486 bin Euro, Oscar Estupinan'a 174 bin Euro, Zakarya Bergdich'e 53 bin Euro, Muris Mesanovic'e 201 bin Euro, Marvin Bakalorz'a 708 bin Euro, Modou Barrow'a 150 bin Euro, Radoslaw Murawski'ye 315 bin Euro, Angelo Sagal'a 493 bin Euro, Matthieu Dossevie'ye 211 bin Euro, Fabiano Leismann'a 525 bin Euro, Hugo Rodellega'ya 840 bin Euro, Ayman Ben Mohamed'e 137 bin Euro, Stackhowiak'a 189 bin Euro, Brahim Darri'ye 99 bin Euro, Hadi Sacko 412 bin Euro, Leo Schwachlen'e 86 bin Euro, Djedje'ye de 83 bin Euro borcu var.

        5 MAÇ OYNADI 1 MİLYON 273 BİN EURO ALACAKLI

        Denizlispor'un yalnız 5 maçta forma giyen Neven Subotic'e ise 1 milyon 273 bin Euro borcu olduğu açıklandı. Kariyerinde daha önce yıllarca Almanya'da Borussia Dortmund'da oynayıp 2020-21 sezonunda Union Berlin'den Denizli'ye yıldız olarak transfer olan Sırp yıldız, 5 Süper Lig maçında oynadıktan sonra kulüpten ayrılmıştı. Bu futbolcuların transferlerinden kulüpleri ve menajerlik şirketlerine de borcu olan Denizlispor'un her bir dosya için FIFA'dan puan silme ve küme düşürme cezaları alması ihtimali bulunuyor. Denizlispor'da eski yöneticilerin yeni bir kulüp kurarak şirketleştirmek için çalışmaları olduğu camiada halen konuşuluyor.

        BABABALIM ONURSAL BAŞKAN

        Denizlispor'da yeni yönetim, eski yöneticilerden Mazlum Bababalım'ı onursal başkan olarak belirledi. Yönetimden, "Yönetim kurulumuz, kulübümüze geçmiş dönemlerde başkan yardımcılığı ve genel kaptan olarak hizmet vermiş değerli iş insanı sayın Mazlum Bababalım'ın Denizlispor Onursal Başkanı olması kararını almıştır" açıklaması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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