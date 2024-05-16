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        Cipin yayalara çarptığı kaza kamerada; 4 yaralı

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde cip, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Cesuroğlu'na ardından da kaldırımda servis bekleyen Afganistan uyruklu 3 kişiye çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:10
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        Cipin yayalara çarptığı kaza kamerada; 4 yaralı
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde cip, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Cesuroğlu'na ardından da kaldırımda servis bekleyen Afganistan uyruklu 3 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 yaya yaralandı.

        Kaza saat 07.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Yöndem, yolun karşısına geçmek isteyen Sıla Cesuroğlu'na çarpmamak için yönetimindeki 20 ALT 897 plakalı ciple ani manevra yaptı. Cesuroğlu'na çarpan cip, kaldırıma çıkarak işe gitmek için servis bekleyen Afganistan uyruklu Hamid Deghani, Muhammed Abduli ve Seyhram Huseyni'ye ardından da taksi durağına çarptı. Kazada, 4 yaya yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu.

        İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve acil sağlık ekipleri, cip ile taksi durağının arasında sıkışan ve cipin altında kalan yaralıları çıkardı. 4 yaralı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücü Yöndem ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Bu arada kaza, taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası yaralıların kurtarılmayı beklediği anlar da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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