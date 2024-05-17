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        Denizlispor'da mali tablo açıklandı

        TARİHİNDEilk kez TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da yeni yönetim kulübün borç tablosunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:00
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        Denizlispor'da mali tablo açıklandı
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        TARİHİNDEilk kez TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da yeni yönetim kulübün borç tablosunu açıkladı. Transfer yasağı nedeniyle 3 sezondur kadrosunu takviye edemeyen, 2021'den itibaren 3 yıl içinde Süper Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen yeşil-siyahlılarda Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığındaki yönetim, kulübün toplam borcunun 429 milyon 732 bin TL olarak duyurdu. Paylaşılan tabloya göre kulübün önünde FIFA ve Futbol Federasyonu'ndan ağır yaptırım tehlikesi yaratan eski futbolcular, kulüpler ve menajerlere olan borçlar 331 milyon 908 TL, teknik adamlara olan borçlar ise 5 milyon 257 bin TL olarak ilan edildi.

        BORÇ 429 MİLYON 732 BİN TL

        Denizlispor yönetimi, "14 Mayıs 2024 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulumuzda delegelerimizin oyları ile Denizlispor yönetim kurulu görevine seçildik. Kulübümüzü şeffaf yönetim anlayışı ile yöneteceğimiz konusunda verdiğimiz sözler çerçevesinde ilk olarak mali tabloyu tüm camiamızın bilgisine sunarız. Devir aldığımız borç tutarı 429.732.416 TL’dir. Borçların dökümü aşağıdaki listede ayrıntılı şekilde yer almaktadır" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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