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        Denizli'de 8'inci kattan düşen 4 yaşındaki Umut öldü

        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde 14 katlı apartmanın 8'inci katındaki pencereden düşen Umut Çelik (4), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 17:53 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:55
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        Denizli'de 8'inci kattan düşen 4 yaşındaki Umut öldü
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        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde 14 katlı apartmanın 8'inci katındaki pencereden düşen Umut Çelik (4), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2446/3 Sokak'taki Ak Vadi TOKİ Konutları'nda 14 katlı apartmanda meydana geldi. 8'inci kattaki evlerinin penceresinden bakan Umut Çelik, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Veli-Çiçek Çelik çiftinin çocukları Umut Çelik'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fenalaşan çifte sağlık ekipleri müdahale ederken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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