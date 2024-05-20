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        Denizli'de 70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yakınında verilen hayır yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:40
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        Denizli'de 70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yakınında verilen hayır yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

        KYK Çivril Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, dün yurdun yakınında verilen hayır yemeğine katıldı. Burada tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerden bazıları karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dağıtılan yemekten yiyen diğer öğrencilerin de aynı şikayetleri yaşaması üzerine yurda çok sayıda ambulans gönderildi. Hastaneye kaldırılan 70 öğrenci, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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