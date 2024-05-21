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        Motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan araç sürücüsü aranıyor

        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, bir motosiklete çarparak sürücüsü 55 yaşındaki Aslan Becit'in ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsü jandarma tarafından aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 05:04 Güncelleme: 21.05.2024 - 05:10
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        Motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan araç sürücüsü aranıyor
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        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, bir motosiklete çarparak sürücüsü 55 yaşındaki Aslan Becit'in ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsü jandarma tarafından aranıyor.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Denizli-Çivril karayolu Denizler kavşağında meydana geldi. Yolda hasarlı haldeki motosiklet ve sürücüsünün yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, yerde yatan Aslan Becit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Becit'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede yolda fren izlerinin bulunduğu, motosiklette yapılan incelemede ise başka bir aracın çarpma izleri olduğu tespit edildi. Jandarma motosiklete çarparak sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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