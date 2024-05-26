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        Denizli'de, akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun duvarına çarpıp devrilen iplik yüklü kamyonun şoförü Mehmet Ercan (25), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 01:34 Güncelleme: 26.05.2024 - 01:40
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        Denizli'de, akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü
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        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun duvarına çarpıp devrilen iplik yüklü kamyonun şoförü Mehmet Ercan (25), yaşamını yitirdi. 

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi Uşak- Denizli karayolunda meydana geldi. Mehmet Ercan yönetimindeki 27 AIP 206 plakalı iplik yüklü kamyon, Denizli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsü Mehmet Ercan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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