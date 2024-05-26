Denizli'de, akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi Uşak- Denizli karayolunda meydana geldi. Mehmet Ercan yönetimindeki 27 AIP 206 plakalı iplik yüklü kamyon, Denizli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsü Mehmet Ercan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye kurtarılamadı.

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