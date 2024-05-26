Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'da yine kongre kararı

        SON3 yıl içinde tarihinde ilk defa Süper Lig'den TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da henüz 14 Mayıs'taki olağan genel kurulda göreve seçilen yeni yönetim, 11 gün içinde yeniden kongre kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'da yine kongre kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SON3 yıl içinde tarihinde ilk defa Süper Lig'den TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da henüz 14 Mayıs'taki olağan genel kurulda göreve seçilen yeni yönetim, 11 gün içinde yeniden kongre kararı aldı. Başkanlık koltuğuna Ahmet Yalın Yıldırım'ı oturtan Denizlispor, 8 Haziran'da olağanüstü kongreye gidecek. Yeşil-siyahlılarda yeni yönetim, 11 gün içinde olağanüstü genel kurul kararı alırken, 8 Haziran'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak ilk oturumda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 24 Haziran'a ertelenecek. Toplam 430 milyon TL borç yükü olan, transfer yasağının yanı sıra FIFA'nın yaptırım kıskacında da bulunan Denizlispor'da Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, olağanüstü kongre kararı sonrası açıklama yaptı. Kongre kararını yönetimden ayrılmak isteyen isimler olduğu için aldıklarını belirten Yıldırım, yeniden aday olacağını da açıkladı.

        Başkan Yıldırım'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        "Yaklaşık 2 hafta önce değerli delegelerimizin oyu ve desteğiyle devraldığımız Denizlispor'a hizmet için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bazı yöneticilerimizin mazeret belirterek yönetim kurulu üyeliklerinden ayrılmak istemelerini saygı ve anlayışla karşıladık. Bu arkadaşlarımızdan boşalan yönetim kurulu üyeliklerine bize yol arkadaşlığı yapmak isteyenlerle devam etmenin hem hukuki hem de etik açıdan daha doğru olacağını, şeffaf yönetim anlayışımızın bunu gerektirdiğine inanarak olağanüstü genel kurula gitme kararı aldık. Olağanüstü genel kurulumuzda sadece yönetimi belirlemeyecek, aynı zamanda kulübümüzün geleceğini belirleyecek kararlar alınacaktır. Yeni bir dönem açtığımız Denizlispor’a yepyeni bir yönetimle daha güçlü, daha vizyonlu, daha mücadeleci ruhla devam edeceğiz. Bu zorlu zamanda bizimle beraber olacak cesur Denizlispor sevdalılarının desteklerini bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi

        Benzer Haberler

        Denizli'de, akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü
        Denizli'de, akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü
        Tarlalarından dönen karı- kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Tarlalarından dönen karı- kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Denizli'de düzenlenen silahlı saldırıda vurulan kadın öldü, eşi ağır yarala...
        Denizli'de düzenlenen silahlı saldırıda vurulan kadın öldü, eşi ağır yarala...
        Denizli'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
         Denizli'de müteahhit cinayetinin azmettiricisi firari sanık yakalandı
         Denizli'de müteahhit cinayetinin azmettiricisi firari sanık yakalandı
        Çivril'de cenazede fenalaşan muhtar hayatını kaybetti
        Çivril'de cenazede fenalaşan muhtar hayatını kaybetti