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        Motosikletteki kadını öldürüp, eşini ağır yaralayan oğulları çıktı

        DENİZLİ'ninGüney ilçesinde, motosikletle tarla dönüşünde Cennet Akdağlı'nın (55) hayatını kaybettiği, eşi Yaşar Akdağlı'nın (60) ağır yaralandığı saldırıyı, çiftin oğulları Hakan Akdağlı'nın (23) düzenlendiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:50
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        Motosikletteki kadını öldürüp, eşini ağır yaralayan oğulları çıktı
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        DENİZLİ'ninGüney ilçesinde, motosikletle tarla dönüşünde Cennet Akdağlı'nın (55) hayatını kaybettiği, eşi Yaşar Akdağlı'nın (60) ağır yaralandığı saldırıyı, çiftin oğulları Hakan Akdağlı'nın (23) düzenlendiği ortaya çıktı. Şüpheli sorgusunda pompalı tüfekli saldırıyı itiraf ederken, Akdağlı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, anne ve babasını vurulmuş halde bulduğunu bildirdiği de tespit edildi.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Üç Eylül Mahallesi Kargılık Küme Evleri'nde meydana geldi. Tarladan evlerine plakası öğrenilemeyen motosikletleriyle dönen Yaşar ve eşi Cennet Akdağlı'ya pompalı tüfekle ateş açıldı. Çift kanlar içerisinde kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Karın bölgesinden vurulduğu tespit edilen Cennet Akdağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Beline isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar Akdağlı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        AİLESİNİN ŞİDDET UYGULADIĞINI İDDİA ETTİ

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı çalışma ile saldırının failini ortaya çıkardı. Saldırının çiftin oğlu Hakan Akdağlı tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca Akdağlı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, anne ve babasını vurulmuş halde bulduğunu bildirdiği tespit edildi. Jandarmadaki sorgusunda çelişkili ifadeler veren Akdağlı'nın daha sonra saldırıyı itiraf ettiği öğrenildi. Akdağlı'nın ifadesinde, anne ile babasının kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürüp, korkutmak amacıyla saklandığı yerden tüfekle ateş edip, silahı da sakladığını söylediği belirtildi. Hakan Akdağlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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