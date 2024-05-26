Motosikletteki kadını öldürüp, eşini ağır yaralayan oğulları çıktı (2)
TUTUKLANDIDenizli'ninGüney ilçesinde, motosikletle tarla dönüşünde Cennet Akdağlı'nın (55) hayatını kaybettiği, eşi Yaşar Akdağlı'nın (60) ağır yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren çiftin oğulları Hakan Akdağlı (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Denizli’ninGüney ilçesinde, motosikletle tarla dönüşünde Cennet Akdağlı'nın (55) hayatını kaybettiği, eşi Yaşar Akdağlı'nın (60) ağır yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren çiftin oğulları Hakan Akdağlı (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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