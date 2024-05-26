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        Motosikletteki kadını öldürüp, eşini ağır yaralayan oğulları çıktı (2)

        TUTUKLANDIDenizli'ninGüney ilçesinde, motosikletle tarla dönüşünde Cennet Akdağlı'nın (55) hayatını kaybettiği, eşi Yaşar Akdağlı'nın (60) ağır yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren çiftin oğulları Hakan Akdağlı (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:10
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        Motosikletteki kadını öldürüp, eşini ağır yaralayan oğulları çıktı (2)
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        TUTUKLANDI

        Denizli’ninGüney ilçesinde, motosikletle tarla dönüşünde Cennet Akdağlı'nın (55) hayatını kaybettiği, eşi Yaşar Akdağlı'nın (60) ağır yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren çiftin oğulları Hakan Akdağlı (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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