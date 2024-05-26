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        Otomobille çarpışan motosikletteki futbol hakemi Can öldü, sürücü arkadaşı yaralı

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki Can Gözlükaya (21) öldü, sürücü arkadaşı Furkan Akın (22) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 26.05.2024 - 18:05
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        Otomobille çarpışan motosikletteki futbol hakemi Can öldü, sürücü arkadaşı yaralı
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki Can Gözlükaya (21) öldü, sürücü arkadaşı Furkan Akın (22) yaralandı. Sürücü Akın'ın ve futbol hakemi Gözlükaya'nın kasksız olduğu belirtildi.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Servergazi Mahallesi Gerzele Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Akın'ın kullandığı 20 AIR 209 plakalı motosiklet ile caddede seyir halindeyken, karşı yönden gelen M.K.'nın yönetimindeki 20 ALE 881 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletteki sürücü Akın ve arkasında yolcu olarak oturan Gözlükaya çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki arkadaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Futbol hakemi olan Gözlükaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akın'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü Akın ve Gözlükaya'nın kasksız olduğu belirtildi.

        Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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