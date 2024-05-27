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        Motosikletteki annesini öldüren şüpheli, ikinci fişek sıkışınca babasını öldürememiş

        DENİZLİ'ninGüney ilçesinde arkalarından ateş ederek motosikletteki annesi Cennet Akdağlı'yı (55) öldüren, babası Yaşar Akdağlı'yı (60) ağır yaralayan Hakan Akdağlı'nın (23), ilk fişeği ateşlediği, ikinci fişeği ise sıkıştığı için ateşleyemediği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:10
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        Motosikletteki annesini öldüren şüpheli, ikinci fişek sıkışınca babasını öldürememiş
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        DENİZLİ'ninGüney ilçesinde arkalarından ateş ederek motosikletteki annesi Cennet Akdağlı'yı (55) öldüren, babası Yaşar Akdağlı'yı (60) ağır yaralayan Hakan Akdağlı'nın (23), ilk fişeği ateşlediği, ikinci fişeği ise sıkıştığı için ateşleyemediği belirlendi.

        Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Üç Eylül Mahallesi Kargılık Küme Evleri'nde meydana geldi. Tarladan evlerine plakası öğrenilemeyen motosikletleriyle dönen Yaşar ve eşi Cennet Akdağlı'ya tüfekle ateş açıldı. Çift kanlar içerisinde kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Belinden vurulduğu tespit edilen Cennet Akdağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Belinden vurularak ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar Akdağlı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        AİLESİNİN ŞİDDET UYGULADIĞINI İDDİA ETTİ

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı çalışma ile saldırının failini ortaya çıkardı. Saldırının çiftin oğlu Hakan Akdağlı tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca Akdağlı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, anne ve babasını vurulmuş halde bulduğunu bildirdiği tespit edildi. Jandarmadaki sorgusunda çelişkili ifadeler veren Akdağlı'nın daha sonra saldırıyı itiraf ettiği öğrenildi. Akdağlı'nın ifadesinde, anne ile babasının kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürüp, korkutmak amacıyla saklandığı yerden tüfekle ateş edip, silahı da sakladığını söylediği belirtildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Hakan Akdağlı, tutuklandı.

        DAHA ÖNCE 2 KEZ HIRSIZLIK YAPMIŞ

        Hakan Akdağlı'nın daha önce 2 kez hırsızlık yaptığı, bu nedenle babası tarafından darbedildiği öğrenildi. Ayrıca jandarma ekiplerinin tüfekte yaptığı incelemede, Akdağlı'nın ilk fişeği ateşlediği, ikinci fişeği ise sıkıştığı için ateşleyemediği belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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