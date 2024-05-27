Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada Ayşe Eskin (53) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Acıpayam istikametine seyir halinde olan Selda Acar yönetimindeki 06 BEJ 06 plakalı cip, karşı yönden gelen Şükrü Eskin (55) yönetimindeki 48 D 6970 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Selda Acar, Şükrü Eskin ve eşi Ayşe Eskin (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi tarafından yaralılar ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Ayşe Eskin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.