Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada Ayşe Eskin (53) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 18:15 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada Ayşe Eskin (53) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Acıpayam istikametine seyir halinde olan Selda Acar yönetimindeki 06 BEJ 06 plakalı cip, karşı yönden gelen Şükrü Eskin (55) yönetimindeki 48 D 6970 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Selda Acar, Şükrü Eskin ve eşi Ayşe Eskin (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi tarafından yaralılar ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Ayşe Eskin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!

        Benzer Haberler

        Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Motosikletteki annesini öldüren şüpheli, ikinci fişek sıkışınca babasını öl...
        Motosikletteki annesini öldüren şüpheli, ikinci fişek sıkışınca babasını öl...
        Türkiye ile Hollanda'nın 100 yıllık dostluğu, antik tiyatroda konserle kutl...
        Türkiye ile Hollanda'nın 100 yıllık dostluğu, antik tiyatroda konserle kutl...
        Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'ndan Pamukkale'deki Hierapolis A...
        Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'ndan Pamukkale'deki Hierapolis A...
        Otomobille çarpışan motosikletteki futbol hakemi Can öldü, sürücü arkadaşı...
        Otomobille çarpışan motosikletteki futbol hakemi Can öldü, sürücü arkadaşı...
        Motosikletteki kadını öldürüp, eşini ağır yaralayan oğulları çıktı (2)
        Motosikletteki kadını öldürüp, eşini ağır yaralayan oğulları çıktı (2)