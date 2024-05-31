Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi'de Deveciler güven tazeledi

        BASKETBOLSüper Ligi'nde 3 sezondur mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket'te genel kurul yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi'de Deveciler güven tazeledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BASKETBOLSüper Ligi'nde 3 sezondur mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket'te genel kurul yapıldı. Denizli temsilcisinde başkanlığa bir kez daha takımın Türkiye Basketbol Ligi'nde yer aldığı dönemden bu yana görevi yürüten Veli Deveciler seçilirken, yönetim kurulu ise Osman Uğurlu, Mesut Can Arslan, Kenan Özsoy, Özgür Yılmaz, Ozan Katrancı, Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, Levent Çaputçu isimlerinden oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Talasafobi sahibi olabilirsiniz!
        Talasafobi sahibi olabilirsiniz!
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Mağaza sahibine hastane önünde silahlı saldırı
        Mağaza sahibine hastane önünde silahlı saldırı
        Denizli'de dolu yağışı etkili oldu
        Denizli'de dolu yağışı etkili oldu
        Satırla dayısının evinin kapısına dayandı; yoldan geçen 2 kadını darbetti
        Satırla dayısının evinin kapısına dayandı; yoldan geçen 2 kadını darbetti
        Denizli'de satırla iki kadını yaralayan şüpheli yakalandı
        Denizli'de satırla iki kadını yaralayan şüpheli yakalandı
        Denizli'de satırla saldırıya uğrayan iki kadın yaralandı
        Denizli'de satırla saldırıya uğrayan iki kadın yaralandı