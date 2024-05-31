Merkezefendi'de Deveciler güven tazeledi

BASKETBOLSüper Ligi'nde 3 sezondur mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket'te genel kurul yapıldı. Denizli temsilcisinde başkanlığa bir kez daha takımın Türkiye Basketbol Ligi'nde yer aldığı dönemden bu yana görevi yürüten Veli Deveciler seçilirken, yönetim kurulu ise Osman Uğurlu, Mesut Can Arslan, Kenan Özsoy, Özgür Yılmaz, Ozan Katrancı, Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, Levent Çaputçu isimlerinden oluştu.