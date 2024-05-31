Merkezefendi'de Deveciler güven tazeledi
BASKETBOLSüper Ligi'nde 3 sezondur mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket'te genel kurul yapıldı.
BASKETBOLSüper Ligi'nde 3 sezondur mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket'te genel kurul yapıldı. Denizli temsilcisinde başkanlığa bir kez daha takımın Türkiye Basketbol Ligi'nde yer aldığı dönemden bu yana görevi yürüten Veli Deveciler seçilirken, yönetim kurulu ise Osman Uğurlu, Mesut Can Arslan, Kenan Özsoy, Özgür Yılmaz, Ozan Katrancı, Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, Levent Çaputçu isimlerinden oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.