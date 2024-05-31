Yüzme havuzuna düşen 3 yaşındaki Ayşegül, 6 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 25 Mayıs'ta, Sarayköy ilçesi Tekke Mahallesi'ndeki termal otelde meydana geldi. Ailesiyle otele giden Ayşegül Dedek, yüzme havuzunun kenarında oynarken suya düştü. Çevredekilerin fark etmesiyle Dedek, havuzdan çıkarıldı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Dedek'i önce Sarayköy Devlet Hastanesi'ne, ardından da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. 6 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Dedek, bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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