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        Beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken başı sıkışan işçi öldü

        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken başı sıkışan işçi Mustafa Marık (51), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:45
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        Beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken başı sıkışan işçi öldü
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        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, beton pompası aracının destek ayakları kapatılırken başı sıkışan işçi Mustafa Marık (51), hayatını kaybetti.

        Karahisar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında bir inşaatta beton döküldükten sonra aracın destek ayakları kapatıldı. Ancak bu sırada inşaat işçisi Mustafa Marık'ın başı, metal ayakla aracın arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi Marık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, Marık'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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