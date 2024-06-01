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        Evinde çıkan yangında öldü

        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde Deniz Uçkun (45), yalnız yaşadığı 2 katlı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:55
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        Evinde çıkan yangında öldü
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        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde Deniz Uçkun (45), yalnız yaşadığı 2 katlı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Pınaryazı Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında Deniz Uçkun'un tek başına yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Deniz Uçkun'un cesediyle karşılaştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Uçkun'un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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