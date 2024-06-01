Evinde çıkan yangında öldü

Pınaryazı Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında Deniz Uçkun'un tek başına yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Deniz Uçkun'un cesediyle karşılaştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Uçkun'un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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