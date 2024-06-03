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        Asansör boşluğunda ölü bulundu

        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde apart dairesinde yalnız yaşayan Barış Yılmaz (43), asansör boşluğunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:55
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        Asansör boşluğunda ölü bulundu
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        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde apart dairesinde yalnız yaşayan Barış Yılmaz (43), asansör boşluğunda ölü bulundu.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi 934 Sokak'taki bir apartta meydana geldi. Apartta yaşayanlar, asansör boşluğundan kötü koku yayılınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğuna inen itfaiye ekipleri, binanın zemin katındaki dairede tek başına yaşayan Barış Yılmaz'ı yaklaşık 3 metre derinlikte buldu.

        'DÜŞEREK ÖLDÜ' İHTİMALİ

        Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemede; asansörün çalışmadığı ve kapısının açık olduğu belirlenirken, Yılmaz'ın en az 3 gün önce asansör boşluğuna düşerek öldüğü değerlendiriliyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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