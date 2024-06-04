Denizli'de 40 derece sıcakta asfalt eridi

DENİZLİ'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler oldu. Ayakkabılar asfalta yapışırken, sürücüler ise asfaltın kuru yerlerinden gitmeyi tercih etti.

Kentte haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu. Denizli'nin Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi kara yolunda sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler oluştu. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitti. Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.