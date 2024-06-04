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        Denizli'de 40 derece sıcakta asfalt eridi

        DENİZLİ'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:00
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        Denizli'de 40 derece sıcakta asfalt eridi
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        DENİZLİ'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler oldu. Ayakkabılar asfalta yapışırken, sürücüler ise asfaltın kuru yerlerinden gitmeyi tercih etti.

        Kentte haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu. Denizli'nin Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi kara yolunda sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler oluştu. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitti. Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de eriyen bölümlere mıcır döktü. Eriyen asfaltta otomobiliyle giden ve daha sonra park eden Murat Efe, asfalt eridiği için yol kenarında durup aracını kontrol ettiğini belirterek, "Haziran ayının daha ilk haftasındayız. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Neredeyse 40 dereceyi buluyor. Bu sıcakta asfaltta erimiş, asfaltın her yeri zift olmuş. Önümüzdeki günlerde nasıl olacak bilmiyoruz. Bu sıcak hava sudan tutun üretimi bile etkiliyor" dedi.

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