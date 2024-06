Taş ocağından yuvarlanan 3 tonluk kaya, evin duvarına çarptı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde taş ocağında kırma yapılırken yaklaşık 3 tonluk kaya parçası yuvarlanıp, bir evin duvarına çarptı. Mahalleli, ocakta dinamitle yapılan kontrollü patlatma sırasında dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle can güvenliklerinin tehdit altında olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Aşağıdağdere Mahallesi'ne yaklaşık 400 metre mesafedeki Kelkaya Dağı'nda, Çetin Kum Ocağı AŞ.’ye ait taş ocağında dinamit patlatılarak çalışma yapılıyor. Patlatmalar sırasında dağdan kopan kaya parçaları büyük bir toz bulutu oluşturarak yuvarlanıyor. Daha önce yapılan patlatmalarda kaya parçaları nedeniyle bazı evler ve bahçeler zarar gördü. Yine futbol sahası olarak kullanılan alan da kaya parçalarıyla doldu.

Dün saat 19.00 sıralarında da taş ocağında yapılan çalışma sırasında 1 metre 50 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 3 ton ağırlığındaki kaya parçası, yaklaşık 400 metre yuvarlanarak Yüksel Dalkılıç'ın evinin müştemilat bölümünün çatısından düşüp, duvara çarptı. Kaya, çapa makinesi, sırt pompası gibi eşyalara zarar verdi. Aşağıdağdere Muhtarı Murat Efe, jandarmayı arayarak ihbar bulundu. Olayın ardından yetkililer kayanın düştüğü eve gelip inceleme yaparak tutanak tuttu.

'KÖYÜMÜZE YILLARDIR TAŞ YAĞIYOR'

Muhtar Murat Efe, patlamalardan ve yuvarlanıp, evlere isabet eden kayalardan dolayı mahallelinin huzurunun kalmadığını belirterek, "Can ve mal güvenliğimiz yok. Daha önce yapılan patlatmalar nedeniyle evlerin avlusuna bile taşlar geldi. Jandarmayı çağırdık, tutanaklar tutuldu. Çocuklar dışarıya çıkmaya korkuyor, duvarlar çatlıyor, camlar kırılıyor. Gördüğünüz gibi eve kaya girdi. İyi ki ailesi yokmuş, kaçıncı oldu. Sürekli taş yağıyor. Ocağın kapatılmasını istiyoruz. Taş bir vatandaşın üzerine gelse acı haberle karşılaşabilirdik. Can kaybı olmadığına seviniyoruz. Yıllardır anlatıyoruz. Burada yaşayan halkın can ve mal güveliği tehlikede. Yıl 2024 olmuş, biz bunlarla uğraşıyoruz. Köyümüze yıllardır taş yağıyor. Birileri ölünce mi 'Dur' diyecekler? Artık bir önlem alınsın" dedi.