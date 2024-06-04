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        Silahlı saldırgan üzerine yapışan pisi pisi otları sayesinde yakalandı

        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, alacaklı olduğu kişinin evinin yakınına giderek tabancayla ateş edip kaçan saldırgan, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) güvenlik kameralarındaki pisi pisi otu detayıyla belirlenip, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:30
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        Silahlı saldırgan üzerine yapışan pisi pisi otları sayesinde yakalandı
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        DENİZLİ’nin Çal ilçesinde, alacaklı olduğu kişinin evinin yakınına giderek tabancayla ateş edip kaçan saldırgan, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) güvenlik kameralarındaki pisi pisi otu detayıyla belirlenip, yakalandı.

        Olay, 15 Mayıs’ta Çal ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan Şevki K.’nın evine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Olayın ardından ihbar üzerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede tabancayla ateş açan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yaklaşık 8 saatlik inceleme sonucunda, bir kişinin pantolonuna yapışan pisi pisi otlarını temizlerken görüntüye yakalandığı anlar JASAT'ın dikkatini çekti.

        JASAT ekibi özellikle ateş edilen yerde yoğun miktarda Hondeum Murinum bitkisi olan ve halk arasında pisi pisi bitkisi olarak bilinen bu bitkinin özelliğinin ise insan kıyafetine çok yapışan bir bitki oluğunu belirledi. Kamera kayıtlarında üzerindeki bitkiyi temizleyen kişinin Osman B. olduğunu belirleyen JASAT ekibi, gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise tabanca bulundu. Yapılan araştırmada Osman B.‘nin alacak verecek meselesi yüzünden Şevki K.’nın evinin yakınındaki pisi pisi bitkileri içinden tabancayla ateş ettiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Osman B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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