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        Denizlispor'da Muhammet Özkal veda etti

        YENİsezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da sözleşmesi biten stoper Muhammet Özkal takıma resmen veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:55
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        Denizlispor'da Muhammet Özkal veda etti
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        YENİsezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da sözleşmesi biten stoper Muhammet Özkal takıma resmen veda etti. Son 4.5 sezondur yeşil-siyahlı formayı terleten 24 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrıldığını açıkladı. Bodrum FK'dan 2020 yılında transfer olan Muhammet, Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de toplam 105 maçta yeşil-siyahlı formayı giyip 2 gol kaydetti. Muhammet için 1'inci Lig ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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