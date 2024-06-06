Denizlispor'da Muhammet Özkal veda etti

YENİsezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da sözleşmesi biten stoper Muhammet Özkal takıma resmen veda etti. Son 4.5 sezondur yeşil-siyahlı formayı terleten 24 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrıldığını açıkladı. Bodrum FK'dan 2020 yılında transfer olan Muhammet, Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de toplam 105 maçta yeşil-siyahlı formayı giyip 2 gol kaydetti. Muhammet için 1'inci Lig ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi.