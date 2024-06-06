Denizlispor'da Muhammet Özkal veda etti
YENİsezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da sözleşmesi biten stoper Muhammet Özkal takıma resmen veda etti.
YENİsezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da sözleşmesi biten stoper Muhammet Özkal takıma resmen veda etti. Son 4.5 sezondur yeşil-siyahlı formayı terleten 24 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrıldığını açıkladı. Bodrum FK'dan 2020 yılında transfer olan Muhammet, Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de toplam 105 maçta yeşil-siyahlı formayı giyip 2 gol kaydetti. Muhammet için 1'inci Lig ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi.
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