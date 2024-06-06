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        Denizli'de orman yangını

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 19:20 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:25
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        Denizli'de orman yangını
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Akhan ile Karşıyaka mahalleleri arasında bulunan 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 13 arazöz, 5 tanker, 3 destek aracı ve 55 itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi. Çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı bölgeye yakın bir noktada başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül de çalışmaları yönetmek için Mobil Komuta Merkezleri'ne geldi.

        Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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