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        Denizli'de orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIDenizli'de 100.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:11 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:15
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        Denizli'de orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Denizli’de 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile 5 saatte kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 120 personel, 15 arasöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 2 dozer, 2 greyder ve 10 hizmet vasıtasının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı 13 arazöz, 5 tanker, 5 destek aracı ve 60 itfaiye personeli ile müdahaleedildi. Fabrikalar, düğün salonları ve bir otelin bulunduğu alandaki yangın kontrol altına alındıktan sonra yakınlarındaki Aktepe Mahallesi'nde bulunan ormanda da yangın çıktı. Ekipler buradaki alevlere de havadan ve karadan müdahale ederek, yerleşim alanlarına yaklaşmadan söndürdü. Yangında 30 hektar orman yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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