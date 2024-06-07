Denizlispor'da gergin bekleyiş

SON3 yıl içinde Süper Lig'den tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da kadro dağılırken, taraftarın endişeli bekleyişi devam ediyor. Eski yerli ve yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden 2021'den beri transfer yasaklısı olup kadrosunu takviye edemeyen, FIFA'da kesinleşmiş 11 dosyası bulunan Denizlispor'da elde yalnız altyapı oyuncuları kaldı. Yeşil-siyahlılarda Bekir Turaç Böke, Abdülkadir Sünger, Alihan Kalkan, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu'nun ardından Samet Emre Gündüz, Emre Yıldırım, Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu takımdan ayrıldı.

Alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran genç futbolculardan Mustafa Kaçan ve Mehmet Eren Sıngın'ın da birkaç gün içinde boşa çıkarak kervana katılacağı öğrenildi. Denizlispor'da 14 Mayıs'ta göreve gelen Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim, 11 gün sonra olağanüstü kongre kararı almıştı. İlk tarihi yarın olarak açıklanan kongrede yasal çoğunluk sağlanmasının zor olduğu için seçimin 24 Haziran'a ertelenmesi bekleniyor. Bu süreçte takımın tamamen dağılması tehlikesiyle karşı karşıya olan Ege'nin köklü kulübünün borcu 331 milyon 908 bin TL'si eski futbolcular, kulüpler ve menajerlere olmak üzere toplam 429 milyon 732 bin TL olarak açıklanmıştı.