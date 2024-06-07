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        Denizli'deki orman yangını kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıkmış: 3 gözaltı

        DENİZLİ'de100.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:15
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        Denizli'deki orman yangını kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıkmış: 3 gözaltı
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        DENİZLİ'de100. Yıl Atatürk Ormanı'nda dün çıkan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bir fabrika inşaatında kaynak yaparken, kıvılcımın sıçraması sonucu yangına neden oldukları ileri sürüldü.

        Akan Mahallesi'ndeki fabrika ve düğün salonları ile bir otelin yakınında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 120 personel, 15 arasöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 2 dozer, 2 greyder ve 10 hizmet aracının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı 13 arazöz, 5 tanker, 5 destek aracı ve 60 itfaiye personeliyle müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasından hemen sonra bu defa yakındaki Aktepe Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Ekipler, buradaki alevlere de havadan ve karadan müdahale ederek, yerleşim alanlarına yaklaşmadan söndürdü. Yangında 30 hektar orman yanarak zarar gördü.

        İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 100. Yıl Atatürk Ormanı'ndaki yangına, bir fabrika inşaatında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirlendi. Sıçrayan kıvılcımın kuru otları tutuşturduğu, hızla ilerleyen alevlerin ormana sıçradığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında fabrika inşaatında kaynak yapan S.M., H.M. ve M.M. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Aktepe Mahallesi'ndeki diğer yangının nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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