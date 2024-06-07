Denizli'de boşanmak isteyen eşi ve 2 kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 44 yıl hapis

DENİZLİ'de evi terk edip, boşanmak isteyen eşi Emine Yalçın'ı (38), sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Aksoy'u (33) ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'u (51) pompalı tüfekle vurarak öldüren Erdal Yalçın (40), ağırlaştırılmış müebbet ve haksız tahrik indirimi uygulanarak ikişer kez 22 yıl olmak üzere 44 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşi Erdal Yalçın'ı terk ettiği iddia edilen Emine Yalçın, Muğla'nın Ortaca ilçesinden Denizli'nin Acıpayam ilçesi Ören Mahallesi'nde oturan Mehmet Aksoy'un yanına geldi. Eşini takip eden Erdal Yalçın da 12 Temmuz 2022'de Mehmet Aksoy'un evine gitti. Burada Erdal Yalçın, eşi ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Aksoy arasında tartışma çıktı. Bu sırada Erdal Yalçın, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın'a, Mehmet Aksoy'a ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'a art arda ateş etti. 3 kişi hayatını kaybetti, kaçan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Erdal Yalçın hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Erdal Yalçın, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Erdal Yalçın, eşinin gönül ilişkisi olduğu için evi terk ettiğini, kendisiyle konuşmak için yanlarına gittiğini belirtip, "Evlerine girdiğimde Mehmet bir şeyler arıyordu. Mehmet'in silah ya da tüfek aradığını düşündüm. Sonra bir anda bana doğru yürüdü. Aniden döndüğü için elinde bir şey olup olmadığını hatırlamıyorum. Elimdeki tüfekle hedef gözetmeksizin Mehmet'e doğru ateş ettim, neresine geldiğini bilmiyorum. Bu olaylar yatak odasında oldu. Tabanca da belimdeydi. Ateş ettikten sonra salona çıktım. Salonda Emine ve Mehmet'in annesi ile karşılaştım. Emine bana küfretti. O anda elimdeki tüfek ile ona bir el hedef gözetmeksizin ateş ettim. Ancak ne kadar ateş ettiğimi bilmiyorum. Emine yere düştü. Bu sırada yaşlı kadın evden koşarak kaçtı. Ona ateş etmedim ancak Emine'ye ateş ederken ona da denk gelmiş. Amacım sadece konuşmaktı. Olayı tasarlamadım ve kimseyi öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.