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        Denizli'de boşanmak isteyen eşi ve 2 kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 44 yıl hapis

        DENİZLİ'de evi terk edip, boşanmak isteyen eşi Emine Yalçın'ı (38), sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Aksoy'u (33) ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'u (51) pompalı tüfekle vurarak öldüren Erdal Yalçın (40), ağırlaştırılmış müebbet ve haksız tahrik indirimi uygulanarak ikişer kez 22 yıl olmak üzere 44 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:09 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:15
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        Denizli'de boşanmak isteyen eşi ve 2 kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 44 yıl hapis
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        DENİZLİ'de evi terk edip, boşanmak isteyen eşi Emine Yalçın'ı (38), sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Aksoy'u (33) ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'u (51) pompalı tüfekle vurarak öldüren Erdal Yalçın (40), ağırlaştırılmış müebbet ve haksız tahrik indirimi uygulanarak ikişer kez 22 yıl olmak üzere 44 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Eşi Erdal Yalçın'ı terk ettiği iddia edilen Emine Yalçın, Muğla'nın Ortaca ilçesinden Denizli'nin Acıpayam ilçesi Ören Mahallesi'nde oturan Mehmet Aksoy'un yanına geldi. Eşini takip eden Erdal Yalçın da 12 Temmuz 2022'de Mehmet Aksoy'un evine gitti. Burada Erdal Yalçın, eşi ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Aksoy arasında tartışma çıktı. Bu sırada Erdal Yalçın, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın'a, Mehmet Aksoy'a ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'a art arda ateş etti. 3 kişi hayatını kaybetti, kaçan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Erdal Yalçın hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Erdal Yalçın, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Erdal Yalçın, eşinin gönül ilişkisi olduğu için evi terk ettiğini, kendisiyle konuşmak için yanlarına gittiğini belirtip, "Evlerine girdiğimde Mehmet bir şeyler arıyordu. Mehmet'in silah ya da tüfek aradığını düşündüm. Sonra bir anda bana doğru yürüdü. Aniden döndüğü için elinde bir şey olup olmadığını hatırlamıyorum. Elimdeki tüfekle hedef gözetmeksizin Mehmet'e doğru ateş ettim, neresine geldiğini bilmiyorum. Bu olaylar yatak odasında oldu. Tabanca da belimdeydi. Ateş ettikten sonra salona çıktım. Salonda Emine ve Mehmet'in annesi ile karşılaştım. Emine bana küfretti. O anda elimdeki tüfek ile ona bir el hedef gözetmeksizin ateş ettim. Ancak ne kadar ateş ettiğimi bilmiyorum. Emine yere düştü. Bu sırada yaşlı kadın evden koşarak kaçtı. Ona ateş etmedim ancak Emine'ye ateş ederken ona da denk gelmiş. Amacım sadece konuşmaktı. Olayı tasarlamadım ve kimseyi öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.

        Mahkeme savcı mütalaasında, sanık için haksız tahrik indirimi yapılmadan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme, verilen aranın ardından kararını açıkladı. 

        Mahkeme heyeti Erdal Yalçın'a; Gülperi Aksoy'u 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, eşi Emine Yalçın'ı (38), sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Aksoy'u kasten öldürmek suçundan 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak  ikişer kez 22 yıl olmak üzere 44 yıl hapis cezası verdi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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