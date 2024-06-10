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        Denizli'de 2 otomobil çarpıştı; sürücü kursu eğitmeni öldü, 5 yaralı

        DENİZLİ'ninTavas ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücü kursu eğitmeni İbrahim Ulaba (49) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:35 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:40
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        Denizli'de 2 otomobil çarpıştı; sürücü kursu eğitmeni öldü, 5 yaralı
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        DENİZLİ'ninTavas ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücü kursu eğitmeni İbrahim Ulaba (49) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Tavas-Aydın kara yolu Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'dan Denizli'nin Tavas ilçesi yönüne giden Merve Başpehlivan (33) kullandığı 34 CTT 100 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Yunus Emre Erim (18) yönetimindeki 20 AIF 328 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Başpehlivan, eşi Anıl Başpehlivan (35), çocukları Çağın Alp Başpehlivan (3) ve Yaman Arın Başpehlivan (1) ile diğer sürücü Erim ve yanındaki sürücü kursu eğitmeni İbrahim Ulaba (49) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ulaba, kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaralanan Yunus Emre Erim'in sürücü adayı olduğu, kazanın da deneme sürüşü yaptığı sırada yaşandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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