'Kuyu' cinayetleri davasında 5 sanığa hapis cezası

DENİZLİ'ninSerinhisar ilçesinde Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp, cesetlerinin su kuyusuna atılmasıyla ilgili 5 kişinin yargılandığı davada sanıklardan Mustafa Akköse'ye (34) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğerlerine 8 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Olay, 12 Haziran 2022'de Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Acıpayam'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yapan ekipler, ormanda Yalçın ile Akköse'nin kullandıkları otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlandı. Polis, İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin en son birlikte görüldüğü Mustafa Akköse'yi gözaltına aldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gencin öldürüldüğünü belirledi.

45 SAAT KAZI YAPTILAR Cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse'nin yanı sıra olaya karıştığı ileri sürülen 6 kişi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, Akköse ve Yalçın'ın Serinhisar ilçesi Develikuyusu mevkisinde olabileceğini söylemesi üzerine ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa süre önce toprak ve kaya parçalarıyla doldurulduğunu belirledi. Suyu boşaltılan 27 metre derinliğindeki kuyuda 45 saat kazı yapan ekipler, Yalçın'ın ile Akköse'nin cesetlerine ulaştı. 7 kişi tutuklanarak cezaevine kondu. Soruşturma sürerken, şüphelilerden 2'si tahliye edildi.

CESETLERİ ATEŞE VERMİŞ Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, sanık Mustafa Akköse'nin iki genci mangal bahanesiyle ormana çağırdığı, burada tüfekle öldürdüğü belirtildi. Akköse'nin ardından da kuyuya attığı cesetleri 1 gün sonra kokacağı endişesiyle aldığı 3 bidon benzini üzerlerine döküp, ateşe verdiği iddianamede yer aldı. Akköse'nin, daha sonra tutuklanan bazı şüphelilerle birlikte yaklaşık 40 teneke toprak ve taşla kuyuyu doldurarak cesetleri gizlemeye çalıştığı kaydedildi. Kuyu dibinde yeterli oksijen olmadığı için cesetlerin yanmadığı da iddianamede vurgulandı. İddianamede olayın diğer sanıkları Mehmet Görünmez ve Ali İhsan Yıldırım hakkında ise "Cinayet eyleminde asli müşterek fail olarak mı yoksa yardım eden olarak mı dahil olduklarına dair kasıtları yargılama çerçevesinde ortaya çıkacaktır" denildi. İki şüphelinin planlama ve tasarlama aşamasına dahil olduklarına dair delil bulunmadığı kaydedildi. İddianamede, Akköse hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer sanıklar Görünmez ve Yıldırım için ise 'kasten öldürme suçuna iştirakten' 2'şer kez müebbet hapisle yargılanmaları istendi.

KARAR DURUŞMASI Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada sanıklardan yaşı küçük H.Ö. ile Ali İhsan Yıldırım, mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Mustafa Akköse ve yaşı küçük O.Ç. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. 3 saat süren yargılama sonunda mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sabıkası olan sanıklara takdiri indirim uygulamayan heyet, Mustafa Akköse'ye, Hasan Akköse'ye yönelik 'tasarlayarak öldürme' suçundan, İsmail Yalçın yönelik de 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.