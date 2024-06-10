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        Pamukkale'de arıları uzaklaştırmak için tütsü yaktı, çıkan yangın ormana sıçradı

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir arı yetiştiricisinin tütsü için yaktığı ateş sırasında kıvılcımlar önce otluk ardından da ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:50 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:55
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        Pamukkale'de arıları uzaklaştırmak için tütsü yaktı, çıkan yangın ormana sıçradı
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        DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, bir arı yetiştiricisinin tütsü için yaktığı ateş sırasında kıvılcımlar önce otluk ardından da ormana sıçradı. Çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 15.30 sıralarında Çeşmebaşı Mahallesi'nde otluk alanda başladı. Bölgede arı yetiştiriciliği yapan ve emekli astsubay olduğu öğrenilen bir kişi, alanda arı kovanları için tütsü yaktığı sırada kıvılcımlar otluk alana sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir dozer ve 130 personel ile müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek olurken alevlerin arasında kalan Çeşmebaşı Mahallesi Muhtarı Deniz Kurt’un ise saçı yandı. Muhtar Kurt, "Yangını görünce hemen koştuk. Bizde alevlere müdahale ettik. Ancak yetersiz kaldık. Alevlerin arasında kalınca benim de saçım yandı." dedi.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Gözaltına alınan arı yetiştiricisi, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Yangında 35 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangına müdahale ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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