Elektrikli bisikleti ile kanala düşen eski futbolcu öldü

Kaza, saat 02.00 sıralarında Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş'ın kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karataş, burada kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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