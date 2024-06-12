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        Denizlispor'un yeni teknik patronu Çağdaş Mavioğlu

        Borçları yüzünden transfer yasağı alıp Süper Lig'den 3 yılda TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, takımın yeni teknik direktörünün Çağdaş Mavioğlu olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:58
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        Denizlispor'un yeni teknik patronu Çağdaş Mavioğlu
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        Borçları yüzünden transfer yasağı alıp Süper Lig'den 3 yılda TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, takımın yeni teknik direktörünün Çağdaş Mavioğlu olacağını açıkladı.

        Denizlispor'da 14 Mayıs'ta göreve gelip, 11 gün sonra yönetimi yenilemek için olağanüstü kongre kararı alan Başkan Yıldırım, 24 Haziran'daki seçim öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplam 429 milyon 732 bin TL borcu olduğu açıklanan kulüple ilgili son gelişmeleri paylaşan Başkan Yıldırım, yeni sezonda takımın dümeninde Çağdaş Mavioğlu'nun olacağını bildirdi. Takım geçen sezon 2'nci Lig'den düştükten sonra ayrılan teknik direktör Özcan Bizati'ye de teşekkür eden Yıldırım, tecrübeli teknik adamın 3 yıllık sözleşmeden doğan 10 milyon TL'lik alacağından tek bir kuruş talep etmeden sözleşmesini feshettiğini belirtti.

        Ahmet Yalın Yıldırım, benzer konuda takımdan Abdülkadir Sünger ve Bekir Turaç Böke'nin de alacaklarını bırakarak kulübe veda ettiğini ifade etti. Ahmet Yalın Yıldırım, Denizli özelinde Denizlispor'un yanı sıra Denizli FK adında bir takımın daha kurulmaya çalışıldığı ile ilgili bir bilginin kendilerine de geldiğini ifade ederek, "Evet Denizli için iyi bir proje olabilir ancak amatörden sıfırdan bir takımla bunu yapmaktansa Denizlispor'a destek verilebilir diye düşünüyorum. Denizli'nin zaten Denizlispor adı altında bir markası var. Denizlispor'un bir pilot takımı olarak şehir futbolu için yapılabilir böyle bir proje. Ancak amaç Denizlispor'u yok etmekse sonuna kadar mücadele ederiz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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