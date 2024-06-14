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        Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 12 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:50
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        Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
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        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 12 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Denizler Mahallesi Çivril-Denizli kara yolunda meydana geldi. Uşak'tan Denizli'ye giden Faruk Aydın'ın kullandığı 26 ABT 346 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 12 kişi yaralandı. Çivril ve Çal ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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