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        Denizli'de orman yangını

        DENİZLİ'ninBabadağ ilçesindeki ormanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:40
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        Denizli'de orman yangını
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        DENİZLİ'ninBabadağ ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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