Denizli'de orman yangını

Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DENİZLİ'ninBabadağ ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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