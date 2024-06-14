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        Denizli'de orman yangını (2)

        MOLLAAHMETLERMAHALLESİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİKelleci Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:28 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:30
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        Denizli'de orman yangını (2)
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        MOLLAAHMETLERMAHALLESİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

        Kelleci Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürme çalışmalarına çevre illerden destek ekipleri de katıldı. AFAD ekipleri bölgede yaşayan yaşlı vatandaşların tahliyesini yaparken, Kelleci Mahallesi'ndeki yaklaşık 50 ev de jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Yangının ilerlediği Mollaahmetler Mahallesi'nde ise tahliye kararı verildi. Mahallede vatandaşların evlerini boşaltması için anonslar yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların tahliyesi için bölgeye belediye otobüslerini yönlendirdi.

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de bölgeye geldi.

        'AMACIMIZ HERHANGİ BİR YERLEŞİM YERİNE SIÇRAMADAN YANGINI SÖNDÜRMEK'

        Vali Coşkun yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan yangının devam ettiğini belirterek, "İlk saatlerde hava şartlarından dolayı havadan müdahale edilemedi. Şu anda havadan ve karadan müdahale sürüyor. Havadan 2 uçak, 4 helikopter karadan ise tüm kurumların müdahalesi sürüyor. Başka yerlerde yangınlar var. Çal ilçesinde çıkan yangın da kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kale ilçesinde de yangın var. Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde de yangın var. Bütün bu yangınlarda hava şartları önemli. Hava çok sıcak 44 derece. Meteoroloji de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Zaman zaman rüzgarın yön değiştirmesi de yangının yönünü değiştiriyor. İmkan ve kabiliyetlerimizle bütün unsurlarımızla bölgedeyiz. Amacımız herhangi bir yerleşim yerine sıçramadan yangını söndürmek. Dolayısıyla bütün tedbirlerimiz mal ve can kaybına sebebiyet vermeden söndürmek. Bölgede birçok yerde yangın var. Ekipler dağılmış durumda. Çevre illerden de destek istedik" ifadelerini kullandı.

        '6 BÖLGEDE YANGIN VAR'

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise yangının Denizli bölgesine de sıçrama ihtimali olduğunu belirterek, "Denizli'nin üst tarafındayız. Denizli'ye sıçrama ihtimali var. Bütün ekipler olarak buradayız. Denizli'de 6 bölgede yangın var. Babadağ bölgesi zor bir bölge. Umarız rüzgarın da kesilmesiyle beraber yangını kontrol altına alırız. Şu anda 3-4 noktada her türlü tedbir alındı. Yangının ilerleyebileceği bölgelerde bulunan mahalleleri tahliye edecek şekilde hazırlıklar yapıldı. En kısa sürede kontrol altına alırız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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