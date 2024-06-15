Denizli'de orman yangını (3)

SÖNDÜRMEÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, saat 13.30 sıralarında başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınamayan yangın, gece saatlerinde de devam ediyor. Havadan müdahalenin, havanın kararmasından dolayı durdurulduğu öğrenilirken, yangının devam etmesi durumunda ise sabah saatlerinde müdahalenin tekrar devam edeceği öğrenilirken, yangına karadan müdahale sürüyor.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Yangında, bir keçi sürüsünün alevlerin arasında kalarak telef olduğu öğrenilirken, hayvan barınakları ile yazlık olarak kullanılan bir ev yandı. Araçları olan bazı vatandaşlar eşyalarını yükleyip, mahalleden ayrılırken, araçları olmayanlar ise Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yolcu otobüsleriyle mahalleden tahliye edildi. Mahalleden tahliye edilen vatandaşların çoğunluğu çevre köylerde bulunan yakınlarının evlerine giderken, bir kısmı ise Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edildi. Mahalledeki büyük ve küçükbaş hayvanlar ise belediyeler tarafından gönderilen kamyonetlerle güvenli yerlere nakledildi.