Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de orman yangını (3)

        SÖNDÜRMEÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORDenizli'nin Babadağ ilçesinde, saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 03:47 Güncelleme: 15.06.2024 - 03:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de orman yangını (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÖNDÜRMEÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Denizli'nin Babadağ ilçesinde, saat 13.30 sıralarında başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınamayan yangın, gece saatlerinde de devam ediyor. Havadan müdahalenin, havanın kararmasından dolayı durdurulduğu öğrenilirken, yangının devam etmesi durumunda ise sabah saatlerinde müdahalenin tekrar devam edeceği öğrenilirken, yangına karadan müdahale sürüyor.

        TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

        Yangında, bir keçi sürüsünün alevlerin arasında kalarak telef olduğu öğrenilirken, hayvan barınakları ile yazlık olarak kullanılan bir ev yandı. Araçları olan bazı vatandaşlar eşyalarını yükleyip, mahalleden ayrılırken, araçları olmayanlar ise Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yolcu otobüsleriyle mahalleden tahliye edildi. Mahalleden tahliye edilen vatandaşların çoğunluğu çevre köylerde bulunan yakınlarının evlerine giderken, bir kısmı ise Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edildi. Mahalledeki büyük ve küçükbaş hayvanlar ise belediyeler tarafından gönderilen kamyonetlerle güvenli yerlere nakledildi.

        Öte yandan yangın bölgesine, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından yiyecek ve içecek dağıtımı için mobil istasyonlar kuruldu. Yangın alanına yakın olan Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, evlerinde yaptıkları yemekleri tencereler ile getirerek görevlilere dağıttı.

        Yangının başka yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtilirken, ekiplerin alevlerin yayılmasının önüne geçmek için müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Havada korku dolu anlar!
        Havada korku dolu anlar!
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        Ukrayna ve Moldova'nın AB süreci başlıyor
        Ukrayna ve Moldova'nın AB süreci başlıyor
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Denizli'de orman yangını (2)
        Denizli'de orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 2 - Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 6'sı kontrol...
        GÜNCELLEME 2 - Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 6'sı kontrol...
        GÜNCELLEME - Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 5'i daha kontro...
        GÜNCELLEME - Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 5'i daha kontro...
        Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarına ekiplerce müdahale ediliyor
        Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarına ekiplerce müdahale ediliyor
        Denizli'de orman yangını
        Denizli'de orman yangını
        Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor