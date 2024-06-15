Denizli'de orman yangını (3)
SÖNDÜRMEÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORDenizli'nin Babadağ ilçesinde, saat 13.
SÖNDÜRMEÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Denizli'nin Babadağ ilçesinde, saat 13.30 sıralarında başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınamayan yangın, gece saatlerinde de devam ediyor. Havadan müdahalenin, havanın kararmasından dolayı durdurulduğu öğrenilirken, yangının devam etmesi durumunda ise sabah saatlerinde müdahalenin tekrar devam edeceği öğrenilirken, yangına karadan müdahale sürüyor.
TAHLİYELER DEVAM EDİYOR
Yangında, bir keçi sürüsünün alevlerin arasında kalarak telef olduğu öğrenilirken, hayvan barınakları ile yazlık olarak kullanılan bir ev yandı. Araçları olan bazı vatandaşlar eşyalarını yükleyip, mahalleden ayrılırken, araçları olmayanlar ise Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yolcu otobüsleriyle mahalleden tahliye edildi. Mahalleden tahliye edilen vatandaşların çoğunluğu çevre köylerde bulunan yakınlarının evlerine giderken, bir kısmı ise Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edildi. Mahalledeki büyük ve küçükbaş hayvanlar ise belediyeler tarafından gönderilen kamyonetlerle güvenli yerlere nakledildi.
Öte yandan yangın bölgesine, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından yiyecek ve içecek dağıtımı için mobil istasyonlar kuruldu. Yangın alanına yakın olan Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, evlerinde yaptıkları yemekleri tencereler ile getirerek görevlilere dağıttı.
Yangının başka yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtilirken, ekiplerin alevlerin yayılmasının önüne geçmek için müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
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