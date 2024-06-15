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        Denizli'deki orman yangını 2'nci günde kontrol altına alındı

        DENİZLİ'ninBabadağ ilçesinde dün öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:32 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:35
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        Denizli'deki orman yangını 2'nci günde kontrol altına alındı
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        DENİZLİ'ninBabadağ ilçesinde dün öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

        Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı, söndürme çalışmalarına çevre illerden destek ekipleri de katıldı. AFAD ekipleri bölgede yaşayan yaşlı vatandaşların tahliyesini yaparken, Kelleci Mahallesi'ndeki yaklaşık 50 ev de jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Yangının ilerlediği Mollaahmetler Mahallesi'nde ise tahliye kararı verildi. Mahallede vatandaşların evlerini boşaltması için anonslar yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların tahliyesi için bölgeye belediye otobüslerini yönlendirdi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de bölgeye geldi.

        VATANDAŞLAR EŞYALARINI YÜKLEYİP, MAHALLEDEN AYRILDI

        Yangında, sürüdeki birçok keçinin öldüğü öğrenilirken, hayvan barınakları ile yazlık olarak kullanılan bir ev yandı. Araçları olan bazı vatandaşlar eşyalarını yükleyip, mahalleden ayrılırken, araçları olmayanlar ise Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yolcu otobüsleriyle mahalleden tahliye edildi. Tahliye edilenlerin çoğu çevre köylerde bulunan yakınlarının evlerine giderken, bir kısmı ise Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edildi. Mahalledeki büyük ve küçükbaş hayvanlar ise belediyeler tarafından gönderilen kamyonetlerle güvenli yerlere nakledildi. Öte yandan yangın bölgesine, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından yiyecek ve içecek dağıtımı için mobil istasyonlar kuruldu. Yangın alanına yakın olan Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, evlerinde yaptıkları yemekleri görevlilere dağıttı.

        EKİPLER GECE BOYU ÇALIŞTI

        Denizli'de büyük tedirginliğe yol açan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu aralıksız çalıştı. Ekipler iş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar yangının etkili olduğu noktalarda alevleri söndürebilmek için çaba gösterdi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangının yerleşim alanlarında ilerlemesi ve başka alanlara sıçraması engellendi.

        SABAH MÜDAHALE YOĞUNLAŞTI

        Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarıyla alevlere müdahaleler yoğunlaştı. Ekipler, 9 helikopter, 7 uçak, 89 arazöz, 347 personel, 10 su tankeri, 20 hizmet aracı, 10 ilk müdahale ekibi, 5 greyder, 6 treyler ve 5 dozerle yangının söndürülmesi için çalışmalara yeniden başladı. Yangın 09.30 sıralarında kontrol altına alındı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde dün başlayan toplam 8 yangının da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı belirtildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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