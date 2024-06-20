Denizlispor'da gündem Ozan Yılmaz

TFF 3'üncü Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da 24 Haziran Pazartesi günü yapılacak olağanüstü kongrede güven tazelemeye hazırlanan yönetimin sportif direktörlük için Ozan Yılmaz'ı gündeme aldığı öğrenildi. Kulüpte daha önce 2004-2007 yıllara arasında görev yapan, 15 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'nda antrenör eğitimcisi olarak çalışan Denizlili Ozan Yılmaz'la görüşmeye yapılması bekleniyor. Denizlispor, teknik direktörlük için ise Çağdaş Mavilioğlu'yla anlaşmıştı.