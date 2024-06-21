Denizlispor altyapıya sarılacak

TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor, transfer yasağı devam ettiği için yeni sezonda tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla sahaya çıkacak.

Son 3 yıl içinde Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar gerileyen yeşil-siyahlı kulüp, eski futbolcularına olan borçları yüzünden 2021 yazından bu yana kadrosunu takviye edemedi. Denizlispor, transfer yapamadığı 3 yıl içinde kendisini en alt profesyonel ligde bulurken, elde kalan tecrübeli futbolcuların tamamı da takımdan ayrıldı. Geçen sezon başında 2'nci Lig'e düştüğünde birçok tecrübeli oyuncusunu kaybeden Denizli'de takım lig sonunda yine küme düşünce kalan 5 isim de ayrıldı. Geçen sezon 2'nci Lig'de 5 futbolcu hariç altyapı takviyeli kadroyla oynayan Denizlispor, yeni sezonda tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadroyla sahada olacak. Yeşil-siyahlılarda altyapıdan profesyonel olup geçen sezon vitrine çıkan gençlerden de kadrodan ayrılan isimler olurken, yerlerine U19 ve U17 takımlarından A takıma oyuncu alınması bekleniyor.