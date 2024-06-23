Denizlispor'da kongre günü

TFF3'üncü Lig'e düşen Denizlispor, yarın 1 ay arayla ikinci kez sandık başına gidecek. Yeşil-siyahlı ekibin olağanüstü genel kurulu EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da yapılacak. Denizlispor'da 14 Mayıs'taki genel kurulda başkanlığa seçilip yalnız 11 gün sonra yönetimi yenilemek için olağanüstü kongre kararı alan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor.

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