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        Denizlispor'da kongre günü

        TFF3'üncü Lig'e düşen Denizlispor, yarın 1 ay arayla ikinci kez sandık başına gidecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 23.06.2024 - 10:52
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        Denizlispor'da kongre günü
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        TFF3'üncü Lig'e düşen Denizlispor, yarın 1 ay arayla ikinci kez sandık başına gidecek. Yeşil-siyahlı ekibin olağanüstü genel kurulu EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da yapılacak. Denizlispor'da 14 Mayıs'taki genel kurulda başkanlığa seçilip yalnız 11 gün sonra yönetimi yenilemek için olağanüstü kongre kararı alan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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