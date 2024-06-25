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        Denizlispor'da Yıldırım güven tazeledi

        TFF3'üncü Lig'e ilk kez düşen Denizlispor'da 14 Mayıs'taki kongrede başkan seçildikten sonra ekibini yenilemek için 11 gün içinde olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, güven tazeledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:05
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        Denizlispor'da Yıldırım güven tazeledi
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        TFF3'üncü Lig'e ilk kez düşen Denizlispor'da 14 Mayıs'taki kongrede başkan seçildikten sonra ekibini yenilemek için 11 gün içinde olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, güven tazeledi. Yeşil-siyahlıların olağanüstü seçimli genel kurulu EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede koltuklar boş kalırken, toplam 452 üyesi olan Denizlispor'un oy kullanma hakkına sahip 133 üyesinden sadece 40 üyesi genel kurula katıldı. Denizlispor'da kongrede borçlanma yetkisi, kulüp isim hakkının sponsorluğa verilmesinin yanı sıra şirketleşme yetkisi ve Denizlispor A.Ş yönetimine Nevzat Yılmaz'ın atanması konuları delegelerin oyları kabul edildi. Oylamalanın ardından Denizlispor'da Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın yeni yonetimi belli oldu. Yeşil-siyahlıların yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Anıl Aba, Abdullah Cengiz Kılıç, Ümit Alptekin, Nevzat Yılmaz, Kenan Kardemir, Cem Öztürk, Cengizhan Öztürk, Mikail Altundaş, Güray Özkan, Kazım Berk Zoroğlu, Çetin Kartal, Hüseyin Yılmaz, Volkan Uzunay, Mehmet Ceşen.

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