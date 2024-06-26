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        Denizlispor'da gençler sahaya indi

        TFF3'üncü Lig'e düştüğü yeni sezonda takımda kalan son 5 tecrübeli oyuncunun da ayrılması ve devam eden transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı patentli kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, gençleri kampa aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:35
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        Denizlispor'da gençler sahaya indi
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        TFF3'üncü Lig'e düştüğü yeni sezonda takımda kalan son 5 tecrübeli oyuncunun da ayrılması ve devam eden transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı patentli kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, gençleri kampa aldı. Yeşil-siyahlılarda U19 ve U17 takımları Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girdi. Kulüpte pazartesi günü yapılan olağanüstü kongrede güven tazeleyen Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu da ilk antrenman öncesi genç oyuncuları ziyaret ederek baklava ikram etti.

        Denizlispor'da yeni yönetim ilk toplantıda görev dağılımını da yaptı. Kulüpte mali işlere Mikail Altundaş, profesyonel şubeye Güray Özkan, Hüseyin Yılmaz ve Ümit Alptekin, hukuk işlerine Anıl Aba ve Cengiz Kılıç, medya işlerine Mehmet Ceşen ve Onur Oymak, altyapı ve akademiye ise Nevzat Yılmaz, Kenan Kandemir ve Yaşar Yağız bakacak. Çetin Kartal, Özcan Sarı ve Volkan Uzunay tesislerden, Ali Dedeşin ve Mesut Özkaya taraftardan, Okan Karcı stadyumdan, Yılmaz Karakurt, Hikmet Gündüz ve Mehmet Ata Ezer pazarlamadan sorumlu olacak.

        YASİN CİNKAYA'YA VEFA

        Denizlispor'a uzun yıllar hizmet edip geçen yıl aralık ayında Aydın Didim'den balık avlamak için tekneyle açıldıktan 1 ay sonra cesedi Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulunan Yasin Cinkaya unutulmadı. Denizlispor yönetimi, Yasin Cinkaya'nın ismini yaşatmak amacıyla Denizli Atatürk Stadyumu B Üst Tribün'ün adını Yasin Cinkaya Tribünü olarak değiştirdi.

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