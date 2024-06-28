Denizlispor'da Mavioğlu tamam

TFF3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, daha önce teknik direktörlük görevine getirildiği açıklanan Çağdaş Mavioğlu ile resmi sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni sonrası kulüpten, "Kulübümüz teknik direktör Çağdaş Mavioğlu ile anlaşma sağlamıştır. Çağdaş Mavioğlu’na hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" mesajı paylaşıldı. Kariyerinde daha önce Denizlispor'un yanı sıra Fethiyespor, Adanaspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Bodrumspor gibi kulüplerde yardımcı antrenörlük yapan 47 yaşındaki Mavioğlu'nun ekibi de açıklandı. Mavioğlu'nun ekibinde Mustafa Gözlükaya yardımcı antrenör, Fevzi Tuncay kaleci antrenörü, Güneş Atabaş atletik performans antrenörü, Serkan Oksay ile Barış Barutçu maç ve performans analisti, Bürhan Soyugür atletik performans antrenörü olarak görev alacak.