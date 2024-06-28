Merkezefendi'de Arca ve Ayberk döndü

BASKETBOLSüper Ligi'nde dördüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, transferde Bahçeşehir Koleji'nden guard Arca Tütüoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan pivot Ayberk Olmaz'ı 1 yıl sonra yuvaya döndürdü. Merkezefendi'de 2022-2023 sezonunda parlayan 27 yaşındaki Arca geçen sezon Bahçeşehir'de ligde 3.3 sayı, 0.8 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla görev yaptı. 28 yaşında, 2.10 boyundaki Ayberk ise yine Denizli'de 2022-2023'te iyi bir sezon geçirdikten sonra geçen yıl 2.8 sayı, 2.1 ribaund, 0.3 asistle oynadı.

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