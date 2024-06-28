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        Merkezefendi'de Arca ve Ayberk döndü

        BASKETBOLSüper Ligi'nde dördüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, transferde Bahçeşehir Koleji'nden guard Arca Tütüoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan pivot Ayberk Olmaz'ı 1 yıl sonra yuvaya döndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:40
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        Merkezefendi'de Arca ve Ayberk döndü
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde dördüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, transferde Bahçeşehir Koleji'nden guard Arca Tütüoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan pivot Ayberk Olmaz'ı 1 yıl sonra yuvaya döndürdü. Merkezefendi'de 2022-2023 sezonunda parlayan 27 yaşındaki Arca geçen sezon Bahçeşehir'de ligde 3.3 sayı, 0.8 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla görev yaptı. 28 yaşında, 2.10 boyundaki Ayberk ise yine Denizli'de 2022-2023'te iyi bir sezon geçirdikten sonra geçen yıl 2.8 sayı, 2.1 ribaund, 0.3 asistle oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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