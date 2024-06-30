Genç oyuncu Mustafa Kaçan'ı satan Denizlispor nefes aldı

Transfer yasağı nedeniyle iki sezondur altyapıdan yetişen oyuncularla mücadele eden 3'üncü Lig'in yeni ekibi Denizlispor, yıllar sonra oyuncu sattı. Yeşil-siyahlılarda geçen sezon adından sıkça söz ettiren ve birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu genç yıldız Mustafa Kaçan, TFF 2'nci Lig takımlarından Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a gitti. Denizlispor görüşmelerin sonucunda Mustafa Kaçan'ı 6 Milyon TL bonservis bedeliyle İstanbul ekibine gönderdi. Geçen sezon 36 lig maçının 28'nde forma giyen Mustafa Kaçan, 2 gol kaydetti. 25 maça ilk on birde başlayan genç futbolcu 2 bin 42 dakika sahada kaldı.