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        Genç oyuncu Mustafa Kaçan'ı satan Denizlispor nefes aldı

        Transfer yasağı nedeniyle iki sezondur altyapıdan yetişen oyuncularla mücadele eden 3'üncü Lig'in yeni ekibi Denizlispor, yıllar sonra oyuncu sattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:43 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:43
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        Genç oyuncu Mustafa Kaçan'ı satan Denizlispor nefes aldı
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        Transfer yasağı nedeniyle iki sezondur altyapıdan yetişen oyuncularla mücadele eden 3'üncü Lig'in yeni ekibi Denizlispor, yıllar sonra oyuncu sattı. Yeşil-siyahlılarda geçen sezon adından sıkça söz ettiren ve birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu genç yıldız Mustafa Kaçan, TFF 2'nci Lig takımlarından Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a gitti. Denizlispor görüşmelerin sonucunda Mustafa Kaçan'ı 6 Milyon TL bonservis bedeliyle İstanbul ekibine gönderdi. Geçen sezon 36 lig maçının 28'nde forma giyen Mustafa Kaçan, 2 gol kaydetti. 25 maça ilk on birde başlayan genç futbolcu 2 bin 42 dakika sahada kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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