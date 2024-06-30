Genç oyuncu Mustafa Kaçan'ı satan Denizlispor nefes aldı
Transfer yasağı nedeniyle iki sezondur altyapıdan yetişen oyuncularla mücadele eden 3'üncü Lig'in yeni ekibi Denizlispor, yıllar sonra oyuncu sattı.
Transfer yasağı nedeniyle iki sezondur altyapıdan yetişen oyuncularla mücadele eden 3'üncü Lig'in yeni ekibi Denizlispor, yıllar sonra oyuncu sattı. Yeşil-siyahlılarda geçen sezon adından sıkça söz ettiren ve birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu genç yıldız Mustafa Kaçan, TFF 2'nci Lig takımlarından Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a gitti. Denizlispor görüşmelerin sonucunda Mustafa Kaçan'ı 6 Milyon TL bonservis bedeliyle İstanbul ekibine gönderdi. Geçen sezon 36 lig maçının 28'nde forma giyen Mustafa Kaçan, 2 gol kaydetti. 25 maça ilk on birde başlayan genç futbolcu 2 bin 42 dakika sahada kaldı.
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