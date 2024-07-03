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        Denizlispor'dan ayrılanları kaptılar

        Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'dan yuvadan uçan isimlerin yeni adresleri de belli olmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:15
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        Denizlispor'dan ayrılanları kaptılar
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        Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'dan yuvadan uçan isimlerin yeni adresleri de belli olmaya başladı.

        Yeşil-siyahlı takımda geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşen kadroda yer alan ve 15 kez rakip fileleri sarsan santrfor Bekir Turaç Böke, Süper Lig temsilcisi Sivasspor'la sözleşme imzaladı.

        Kaleci Abdulkadir Sünger ise 1'inci Lig temsilcisi Şanlıurfaspor ile anlaştı. Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde Mustafa Kaçan bonservis ücreti karşılığı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya transfer olmuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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