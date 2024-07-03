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        Fotokapanlarla yaban hayat görüntülendi

        DENİZLİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ormanlara kurulan fotokapanlarla kızıl geyik, tilki ve dağ keçileri görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:45
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        Fotokapanlarla yaban hayat görüntülendi
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        DENİZLİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ormanlara kurulan fotokapanlarla kızıl geyik, tilki ve dağ keçileri görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü tarafından, kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu. Pamukkale ilçesinde Çamlık Dağı'ndaki ormanlara kurulan fotokapanlarla, yaban hayatından hayvanlar yakalandı. Kaydedilen görüntülerde; dağlık alanda etrafı kolaçan edip yem yiyen kızıl geyik, fotokapanlara doğru bakan tilki ile bölgede gezen dağ keçileri yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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